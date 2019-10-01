Появилось видео схватки Алишера Ергали с легендой вольной борьбы Гацаловым

Выяснилось, что буквально за год чемпионата мира Алишер работал на тренировке с самим Хаджимуратом Гацаловым - олимпийским чемпионом и 5-кратным чемпионом мира.

20-летний алматинский борец-вольник Алишер Ергали (97 кг) в полуфинале чемпионата мира-2019, прошедшем в столице Казахстана в сентябре, проиграл легендарному российскому спортсмену, олимпийскому чемпиону и теперь уже 4-кратному чемпиону мира Абдулрашиду Садуллаеву со счетом 1:8. Выяснилось, что это не первая столь серьезная схватка для казахстанца, передает Zakon.kz.

После схватки Садуллаев похвалил Алишера, сказав, что он очень амбициозный, перспективный парень и напророчил ему большое будущее. Во время самой схватки Ергали-Садуллаев было видно, что наш спортсмен был активен, и не стушевался перед грозным соперником.

Выяснилось, что буквально за год чемпионата мира Алишер работал на тренировке с самим Хаджимуратом Гацаловым - олимпийским чемпионом и 5-кратным чемпионом мира. Тогда Алишер только переходил из молодежной команды во взрослую борьбу, и готовился к молодежному чемпионату мира U-23, где в итоге выиграл серебро, а Хаджимурат Гацалов почти 2 года был главным тренером Академии вольной борьбы.

Архивное видео схватки Алишер Ергали-Хаджимурат Гацалов, в вывеску которой на ковре было сложно поверить, предоставил эксперт по борьбе Данияр Каримжан.

Напомним, что в командном рейтинге чемпионата мира-2019 по вольной борьбе первое место уверенно заняла сборная России (190 баллов), на втором месте сборная Казахстана (103 балла), на третьем- США (94 балла).

При этом, наши вольники взяли 4 олимпийские лицензии и 3 медали (2 серебра и 1 бронза). По олимпийским весам Даулет Ниязбеков (65 кг) выиграл серебряную медаль, Нурислам Санаев (57 кг) бронзовые медали. Данияр Кайсанов (74 кг) не вышел в полуфинал, проиграв схватку шустрому итальянцу со счетом 0:5, но благодаря выходу его соперника в финал получил шанс продолжить борьбу за бронзу и лицензию. В итоге медаль казахстанец не взял, но пропуск в Токио-2020 заработал. В Топ-6 также попал Алишер Ергали (97 кг). Что касается неолимпийских весов в вольной борьбе, то в 70 кг серебро выиграл Нургожа Кайпанов.

В греко-римской борьбе казахстанцы выиграли 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Единственным финалистом стал Корлан Жаканша в неолимпийском весе до 55 кг, бронзу выиграли Мейрамбек Айнагулов в олимпийском весе до 60 кг и Алмат Кебиспаев (63 кг, неолимпийский вес). Олимпийские лицензии в греко-римской борьбе завоевали попавшие в Топ-6 Айнагулов и Асхат Дильмухамедов (77 кг). В других четырех олимпийских весовых категориях казахстанцам придется добиваться права выступить в Токио-2020 на региональной квалификации.

Командный рейтинг в греко-римской борьбе выиграли также россияне (132 балла). На втором месте сборная Узбекистана (80 баллов), на третьем – грузины (79 баллов). Казахстан расположился на 5 месте.

В женской казахстанки из 6 возможных лицензий добыли только 2. В весе до 50 кг натурализованная россиянка Валентина Исламова-Брик выиграла бронзовую медаль, а Эльмира Сыздыкова (76 кг) вошла в Топ-6. Командный рейтинг здесь выиграла сборная Японии (137 баллов), на втором месте Россия (108 баллов), на третьем США (105 баллов). Казахстанская команда стала 6-й

Что касается медального зачета по сумме всех трех видов борьбы, то его выиграла сборная России (9 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей, всего 19), на втором месте США (5-0-2=7), на третьем Грузия (4-0-2=6). Хозяева чемпионата, команда Казахстана, на 14-м месте (0-3-4=7). Из стран бывшего СССР выше нашей команды расположились Азербайджан (5 место), Украина (7 место) и Кыргызстан (13 место).

Альберт Ахметов

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