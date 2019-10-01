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315 млрд тонн: от Антарктиды откололся гигантский айсберг

За ним будут тщательно следить, потому что это потенциальная угроза океанским судам.

Фото : nauka.vesti.ru1 октября 2019, 16:31

В Восточной Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг, сообщает fakty.com.ua.

Айсберг D28 площадью 1,6 тысяч кв. км откололся от шельфового ледника Эймери. По размерам он почти такой же как шотландский остров Скай.

Толщина достигает почти 210 метров, а вес – около 315 млрд тонн.

За ним будут тщательно следить, потому что это потенциальная угроза океанским судам.

Последний раз от ледника Эймери крупный айсберг откалывался в начале 1960-х. Тот айсберг имел площадь 9 тыс. кв. км.

Ученые не связывают отколовшийся ледник с глобальным потеплением, поскольку спутниковые снимки за последние 30 лет показывают, что Эймери остается в равновесном состоянии, несмотря на активное таяние его поверхности летом.


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