315 млрд тонн: от Антарктиды откололся гигантский айсберг

В Восточной Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг, сообщает fakty.com.ua.

Айсберг D28 площадью 1,6 тысяч кв. км откололся от шельфового ледника Эймери. По размерам он почти такой же как шотландский остров Скай.

Толщина достигает почти 210 метров, а вес – около 315 млрд тонн.

За ним будут тщательно следить, потому что это потенциальная угроза океанским судам.

Everyone loves a big berg. Amery finally calves the expected whopper, but it's not the famous "Loose Tooth" segment. D28 is "the molar compared to a baby tooth" says @helenafricker https://t.co/c2LAsWXtsa Thanks @CopernicusEU & @StefLhermitte. We❤️Sentinel-1 pic.twitter.com/JRv0Dvd06t