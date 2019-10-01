Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области 

Вероятность шторма 90-95 %.

В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупреждает что, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 1 октября 2019 года, 2 октября в Алматинской области местами ожидается 1-3 градуса мороза. Вероятность шторма 90-95 %

Днем 2 октября, 3-4 октября в Кызылординской области местами ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, ночью 03 октября местами на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма 90%

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