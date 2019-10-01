Новый автобусный маршрут для Индустриальной зоны открыли в Алматы

Ежедневно на маршрут будут выходить два автобуса.

Для транспортного обслуживания работников индустриальной зоны организован новый маршрут № 105 "Индустриальная зона – ЦОН", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Ежедневно на маршрут будут выходить два автобуса. Расписание движения составлено по графику: утренний выход с 7.00 - 10.00 часов с "Алматы Арена" (начальная точка), вечерний выход с Индустриальной зоны (конечная точка) с 16.30 - 20.00 часов. Начало движения запланировано с 2 октября.

Сообщается, что при увеличении пассажиропотока будут выделены дополнительные автобусы.

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