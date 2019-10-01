Что такое саммит ЮНВТО и зачем он нужен

Основная цель деятельности организации – обеспечение общедоступного и устойчивого развития сферы туризма.

Глобальный саммит ЮНВТО – встреча на высшем уровне в сфере туризма. Это возможность заявить о городе как о новом центре туризма Центральной Азии, продемонстрировать новые направления в развитии города, укрепить сотрудничество с крупными международными ассоциациями и компаниями.

ЮНВТО – Всемирная туристская организация – учреждение системы ООН, в состав которой входят 158 стран участниц, 6 ассоциированных членов и более 500 аффилированных членов. Основная цель деятельности организации – обеспечение общедоступного и устойчивого развития сферы туризма. ЮНВТО является самой авторитетной организацией в сфере развития туризма с 1975 года. Нур-Султан вошел в состав программы аффилированных членов ЮНВТО в мае 2018 года.

Ранее форум проходил в крупных городах с уровнем развития туризма, превышающим общемировые показатели: Стамбул, Москва, Барселона, Марракеша, Люксор, Куала-Лумпур, Сеул.

Проведение мероприятия масштаба Глобального Саммита UNWTO будет способствовать развитию партнерства между городами и странами, создаст условия для обмена знаниями и опытом туристических дестинаций, привлечения большего количества мероприятий международного уровня, а также положительно скажется на имидже Нур-Султан, как регионального и международного событийного "хаба".

Какие задачи/цели перед собой ставит данный саммит?

Восьмой Всемирный саммит ЮНВТО по городскому туризму будет посвящен вопросам развития умных городов, что поспособствует решению сложных городских проблем, с которыми сегодня сталкиваются многие дестинации по всему миру. Будут обсуждены наиболее важные вопросы устойчивости, доступности, городского управления, инноваций и технологий, при этом будет подчеркнута важность включения туризма в повестку дня "умного города" в качестве способа, содействующего развитию инклюзивных и устойчивых городов.

Какие вопросы будут подниматься на саммите? Как решение данных вопросов отразится на развитии города?

На саммите будут обсуждаться много важных тем. В первый день Саммита пройдет Семинар ЮНВТО-ICCA по вопросам индустрии встреч. Семинар позволит расширить опыт в индустрии встреч, изучить потенциал данного сегмента, а также ознакомит с навыками для дальнейшего развития его в своих направлениях, используя многочисленные возможности, которые он предлагает для повышения конкурентоспособности. Особое внимание уделяется вопросам: как индрустрии встреч создают наследие для дестинаций (экономическая, социальная и экологическая устойчивость); устойчивое развитие для индустрии встреч.

10 октября состоится подписание декларации "Умные города-Умные Направления". В рамках программы Саммита, будет проведена встреча на высшем уровне: "Умные города и туризм", будет раскрыта следующая тема. "Что такое умные города?" Во все более урбанизированном мире, где города стали платформой для инноваций и изменений, разработка умных направлений и управление ими стали либо реальностью для многих городов, либо предполагаемой целью на будущее.

В этой дискуссии мэры со всего мира поделятся идеями о том, как превратить умный город в умное место назначения.

11 октября пройдут панельные сессии на темы: "Использование лучших технологий для создания конкурентоспособных городских направлений". На сессии будет проанализировано, каким образом технологии могут помочь городам лучше подготовиться, а также развивать туризм и управлять им целостным образом. Инновационные и технологические решения в туризме обещают создать готовые к будущему решения с учетом текущих и будущих потребностей дестинации. В то же время сотрудничество между государственным и частным сектором в области технологий все больше помогает городам предвидеть и решать городские проблемы и осознавать, "что работает".

Что означает понятие "Умный город"? Что в себя включает? Можно ли назвать Нур-Султан умным городом? Какая работа планируется в данном направлении?

В соответствии с Новой программой развития городов ООН и Целями в области устойчивого развития создание "умных городов" обладает огромным потенциалом для оказания положительного воздействия на жизнь граждан и туристов, делая города более пригодными для жизни, управляемыми, устойчивыми и доступными.

Умные города могут помочь предоставить более широкие возможности для стимулирования устойчивого социально-экономического развития, занятости, развития инфраструктуры и повышения устойчивости.

Что такое умные города и что это значит для городского туризма? Умный город и умная дестинация означают предоставление инноваций, технологий и ресурсов в распоряжение развития интегрированных, устойчивых и доступных городских условий на благо его жителей и туристов.

Умный город выходит за рамки использования инновационных и технологических инструментов для улучшения городской жизни, это означает переосмысление городского развития и планирования, а также участие общественности и местных сообществ в центре любого обсуждения об экономическом росте и устойчивости.

С какими проблемами сейчас сталкивается город Нур-Султан? Как решение данных проблем может повлиять на качество жизни жителей столицы?

Проблемы, с которыми сталкивается Нур-Султан такие же, как и в других городах. Один из самых значимых барьеров, как ни странно, это жители самого города. Нужна вовлеченность каждого жителя для того чтобы сделать город более технологичным. Однако это будет накладывать определённые обязанности и ответственность на каждого жителя, и не все с этим будут согласны. Ярчайшими примерами могут служить обыкновенная сортировка отходов и пользование общественным транспортом. На примере самых развитых и чистых городов, таких как Копенгаген и Гамбург, сортировка мусора создаст возможность для переработки ресурсов, в то время как нужда в общественном транспорте поможет улучшению инфраструктуры движения в городе.

Помимо этого, Нур-Султан является быстро развивающимся городом, и почти каждый день можно увидеть, как воздвигается новое здание, жилой дом, школа или торговый центр. Однако в случае с преобразованием города в "умный", быстрое развитие усложняет контроль и внедрение определенных технологий. Тем не менее, все эти проблемы имеют временный характер. Решение же этих проблем благожелательно отразится на жизни всех резидентов, как напрямую, так и косвенно.

Поможет ли данный саммит развитию туризма?

Безусловно. Во-первых, саммит сам по себе должен привлечь внимание мировой аудитории. Приглашённые высокопоставленные лица, а так же участники саммита являются значимыми фигурами в мировом туризме, и решения принятые на данном саммите, дадут импульс для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между городами. Более того, партнёрские отношения, которые можно будет установить во время саммита, помогут перенять опыт более успешных туристических дестинаций.

Кто принимает участие в саммите ЮНВТО? Кто спикеры?

На саммите планируется участие Премьер-Министра Республика Казахстан Мамина А.У., Министр культуры и спорта Республики Казахстан, Акима города Нур-Султан Кульгинова А.С., Генеральный Секретарь ЮНВТО Пололикашвили З., и др. Более того, на мероприятии свое участие подтвердили члены самых крупных в мире организаций, таких как ООН и ICCA (Международная ассоциация конгрессов и конференций). Также спикерами на саммите выступят представители государственных учреждений; руководители туристических компаний, бизнес корпораций; представители организаций по продвижению проектов, связанных со смарт-дестинациями.

Что вы ожидаете получить от проведения саммита? Какие результаты?

В результате ожидается повышение заполняемости гостиниц, спроса на сувенирную продукцию, увеличение посетителей кафе и ресторанов. Таким образом, проведение форума даст возможность привлечь большее количество международных деловых и событийных мероприятий и увеличить туристический поток в столицу. Кроме того, Глобальный саммит привлечет в Нур-Султан ведущих экспертов в области туризма, сплотит государственных и частных партнеров всех секторов и сыграет основополагающую роль в новой парадигме развития городского туризма, в которой туризм станет инструментом социального сплочения и сохранения культуры, помимо того основополагающего вклада, который он вносит в экономическую деятельность. Расходы по организации и проведению инициатор саммита несет самостоятельно, за исключением минимальных затрат принимающего города.

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