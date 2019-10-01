В сборной Казахстана объяснили досрочный сход с групповой гонки ЧМ по велоспорту

Главный тренер Асан Базаев считает главной причиной этого жуткую погоду с ливнями и холодом.

Казахстанские велогонщики не смогли отметиться высокими результатами на завершившемся чемпионате мира. Во многом на их выступление повлияла плохая погода, которая установилась в английском Йоркшире, передает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

В частности, из-за этого не удалось проявить себя в групповой гонке - наша команда сошла в полном составе. Главный тренер Асан Базаев считает главной причиной этого жуткую погоду с ливнями и холодом.

- Погода в Йоркшире была экстремальной. И не в нашу пользу. Алексей Луценко, да и многие гонщики, в такие условия не очень комфортно чувствует себя. Всего 46 участников групповой гонки смогли финишировать. Были массовые сходы. У Луценко также были технические неполадки. У него сломался крюк под сиденьем. Мы меняли на запасной. Физически он был готов к чемпионату мира. У него в преддверии ЧМ были победы. В итоге получилось так, что в этом году не наш чемпионат мира. Нам же теперь предстоит двигаться дальше,- сказал Базаев.

Добавим, что зачетной для нас стала только "разделка". В ней Алексей Луценко показал 25-й результат. Даниил Фоминых, который также представил команду Казахстана, финишировал на 37 месте.





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