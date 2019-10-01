Доктор Президентской клиники рассказывает о том, как прожить долгую и качественную старость

Старение начинается с рождения человека.

Почему мы стареем, и когда начинается этот процесс? С первыми морщинами, болями в спине и суставах, либо ухудшением когнитивных способностей нашего мозга?

Во всемирный день пожилых людей мы поговорили с заместителем Центра геронтологии Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента РК Тамарой Вощенковой о старении, факторах, которые сокращают нашу жизнь, и возможностях медицинской науки, которые позволяют ее продлить.

Для начала хотелось бы узнать, что такое геронтология и какие задачи она решает?

Старение начинается с рождения человека. Кроме того, что старение - прогрессивный и необратимый процесс, это еще и многофакторный процесс, здесь нет конкретного возбудителя, в его основе лишь чрезвычайно сложный биологический процесс, зависимый от внешних факторов и внутренних особенностей человека. Геронтология – это наука, которая исследует процесс старения задолго до наступления возрастных болезней. Она призвана дать человечеству возможность продлить качественную жизнь. Поэтому, когда мы говорим о Центре геронтологии в нашей Больнице, мы говорим, прежде всего, о научных исследованиях в области сохранения здоровья по мере старения. Инициатором, идейным вдохновителем, научным руководителем исследований является член-корреспондент НАН РК, доктор медицинских наук, профессор Бенберин Валерий Васильевич, директор нашей Больницы.

Вопросами же медицинского сопровождения пожилого пациента со всеми его многочисленными проблемами со здоровьем занимается одно из направлений практической медицины – гериатрия.

А можно чуть подробнее?

В Казахстане на сегодняшний день примерно 11% жителей находятся в возрасте старше 60 лет, но мир быстро стареет, и к 2050 году мы ожидаем этот показатель на уровне 20%, а это уже серьезный вызов не только здравоохранению и экономике страны, но и каждой семье, каждому человеку. Обеспечить здоровое старение, значит, улучшить качество жизни пожилого человека, сдвинуть неизбежный период борьбы с возрастными болезнями на более поздний период жизни человека. В Центре геронтологии мы исследуем персонифицированные, основанные на индивидуальной восприимчивости, возможности человеческого организма противостоять известным факторам риска, приводящим к преждевременному наступлению возрастных болезней. Знание этих механизмов позволит предложить каждому пациенту его собственную, индивидуальному программу активного долголетия.

Кто сейчас является вашими пациентами?

У нас нет пациентов, но есть участники исследования, которые согласились представить данные о своем здоровье и пройти специальное обследование. Мы очень благодарны каждому из них. С их помощью мы исследуем особенности развития возрастных болезней в казахской популяции на генетическом уровне. Дело в том, что для некоторых популяций такие исследования дали основу персонифицированной медицине, а именно инновациям, позволяющим выявлять возрастные болезни на доклиническом уровне и корректировать генетические особенности таким образом, чтобы предотвратить реализацию болезни как можно дольше.

В нашей стране генетические исследования возрастных болезней в казахской популяции набирают темпы, и мы уверены, что очень скоро ответим на важный вопрос: можем ли мы технологии персонифицированной медицины, разработанные для других популяций, брать в основу для нашей популяции?

Если этот ответ «да», следовательно, казахстанцам станут доступны персонифицированные технологии очень скоро. Если «нет», то необходимо искать и разрабатывать собственные технологии, остро необходимые для наших граждан. Ведь именно возрастные болезни в большинстве случаев ограничивают нашу биологическую возможность долго и качественно жить. И в результатах этих исследований – неоценимая роль каждого нашего добровольного участника.

Какие заболевания Вы имеете в виду, говоря о возрастных болезнях?

Это заболевания, ассоциированные с возрастом: артериальная гипертония, сахарный диабет, ожирение, нейродегенеративные заболевания, злокачественные новообразования, атеросклероз. Есть общая закономерность для большинства из этих болезней: часто им предшествует так называемый метаболический синдром - это когда уже чуть выше нормы сахар и липиды крови, вес, артериальное давление. Метаболический синдром является обратимым состоянием до тех пор, пока не сформировалась болезнь. Ведь если метаболические нарушения заметить на уровне «чуть выше нормы» и предпринять предупредительные меры (отрегулировать питание, физическую и психическую нагрузку), то наступление возрастных болезней можно отодвинуть на добрый десяток лет. Эта тема также является объектом исследования в Центре геронтологии.

Как заботиться о здоровье молодому поколению, чтобы они прожили долго, качественно свою жизнь?

Здоровье - главная данная на всю жизнь ценность. Сохранить этот дар на долгие годы продуктивной жизни – мечта каждого человека. Однако этой мечте противостоит неизбежное старение, свойственное всем живым организмам. Сегодняшний биологический предел для человека 110 - 120 лет, однако продолжительность жизни в большинстве случаев на уровне 75 лет. Чтобы отстоять эти годы дополнительной, и главное, качественной жизни, сохранять здоровье необходимо как можно раньше. Например, у здоровой, подготовленной к рождению ребенка семье своевременно рождается крепкий малыш. Если его правильно кормить (а это, прежде всего грудное вскармливание), заниматься его физической формой (закаливание, гимнастика), беречь от преждевременных инфекций (например, вакцинация), то в течение первых 3 лет жизни ребенок соберет максимум возможностей для длинной качественной жизни. Для последующей жизни есть почти банальные, но очень важные условия: не курить, не злоупотреблять алкоголем, ходить пешком не менее 10 тысяч шагов день, не допускать лишнего веса и принимать здоровую пищу, сохранять позитивное настроение…. Не менее важно регулярно бывать на приеме у врача, чтобы получить оценку общему состоянию здоровья, в том числе уровню артериального давления, сахара и липидов крови, общему состоянию здоровья. Наше здоровье в наших руках, дерзайте и будьте здоровы!

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