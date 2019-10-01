Правда или ложь. Запущена игра о фактах из жизни Назарбаева

В Instagram Елбасы появилась новая рубрика. Казахстанцы теперь смогут узнать новые интересные факты о Первом Президенте Казахстана, передает Zakon.kz.

Казалось бы, что о Первом Президенте Казахстана известно все: где родился, где учился, кем работал. Однако, есть и малоизвестные факты о Елбасы. Мы запустили отдельную рубрику в Instagram Stories, посвященную фактам из жизни Нурсултана Назарбаева, неизвестным широкой аудитории.