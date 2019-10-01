Mercedes Sprinter оказался в арыке: водитель пострадал
Он резко выехал на дорогу, где уже ехал Volkswagen.
Фото : zakon.kz1 октября 2019, 17:56
В Алматы водитель Mercedes Sprinter попал в ДТП и пострадал, передает Zakon.kz.
По улице Тургут Озала, выше проспекта Райымбека, в южном направлении двигался Volkswagen по левой полосе. Со слов водителя этого автомобиля, перед ним со двора резко выехал Mercedes Sprinter. Водитель Volkswagen попытался затормозить, но остановиться не успел. Произошло столкновение с Mercedes. От удара Mercedes вылетел с дороги и упал в арык.
В результате аварии пострадал водитель Mercedes, его госпитализировали.
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