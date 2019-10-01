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Школьника посадили на 9 лет за убийство 15-летнего подростка

Его близким придется погасить 1 миллион 618 тысяч тенге материального вреда и 3 миллиона тенге морального вреда родственникам погибшего.

Фото : timeskz.kz1 октября 2019, 17:59

Его признали виновным в убийстве десятиклассника на катке в райцентре Шалкар, передает корреспондент Timeskz.kz.

1 октября в специализированном межрайонном суде Актюбинской области вынесли приговор 17-летнему парню. Суд признал 11-классника виновным в убийстве 15-летнего школьника.

26 января молодежь из районов Маяк и Рабочий городок райцентра Шалкар отдыхала на катке. Подростки поссорились, завязалась драка. Один из парней ударил другого ножом. Истекающего кровью отвезли в больницу, но было уже поздно - cпасти его медики не смогли.

Сегодня суд приговорил 17-летнего подростка к 9 годам лишения свободы. Его близким придется погасить 1 миллион 618 тысяч тенге материального вреда и 3 миллиона тенге морального вреда родственникам погибшего.


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