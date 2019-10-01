В честь дня пожилых людей волонтеры раздали 20 продуктовых корзин столичным пенсионерам и ветеранам

Всего в течение двух месяцев таким образом раздали свыше 80 корзин.

В столице провели ежегодные акции "Ардагерлерді ардақтайық" и "Адреса заботы", посвященные Международному дню пожилых людей. В честь праздника волонтеры развезли 20 продуктовых корзин одиноко проживающим ветеранам и пенсионерам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

Волонтеры "Астана жастары" и меценаты города развозят по адресам продуктовые корзины одиноко проживающим пенсионерам с ограниченными возможностями, ветеранам тыла и ВОВ.

Всего в течение двух месяцев таким образом раздали свыше 80 корзин.

- Волонтеры проходят обучение в "Школе волонтеров" для создания команды и привития различных навыков. В Учреждении имеется 300 постоянных волонтеров, которые участвуют в городских, международных, экологических и социальных мероприятиях, - сообщили организаторы акции.

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