Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Монголии

Президент Монголии отметил традиционные дружественные отношения и атмосферу взаимного доверия, сложившуюся между двумя странами.

Посол Республики Казахстан в Монголии Жалгас Адилбаев был принят Президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой для вручения верительных грамот, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе состоявшейся встречи Президент Монголии отметил традиционные дружественные отношения и атмосферу взаимного доверия, сложившуюся между двумя странами, а также схожесть позиций двух государств по многим вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в будущем.

В завершение встречи Х.Баттулга выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимных связей и пожелал Послу успехов в дипломатической работе.

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