Генеральным директором телеканала "Астана" стал Курманбек Жумагали

"Астана" вошла в пятерку лидирующих телеканалов по республике.

Елбасы, Лидер "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Политического совета поручил кардинально пересмотреть информстратегию партийного холдинга "Nur Media", в том числе с акцентом на "новые" медиа, сообщает Zakon.kz.

Партийные СМИ должны доносить до государственных органов проблемы и чаяния простых людей с целью их решения, быть источником объективной и оперативной информации.

Сегодня "Астана" вошла в пятерку лидирующих телеканалов по республике, увеличив аудиторию за последние несколько лет в четыре раза и став полностью самоокупаемым. Первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек поблагодарил за проделанную работу Бибигуль Жексенбай, отметив также значимость запуска в эфире телеканала политического ток-шоу "Саяси ринг", социального ток-шоу "Aitarym bar" и других специальных проектов.

Новый генеральный директор Курманбек Жумагали является выпускником Казахского национального педагогического университета им. Абая по специальности "журналистика". В разные годы работал продюсером и ведущим на телеканале "Хабар", директором информационно-аналитических программ АО "РТРК "Qazaqstan", руководителем "Қазақ радиосы", первым заместителем генерального директора телеканала "Алматы", руководителем пресс-службы акима Карагандинской области и управления внутренней политики Мангистауской области. До настоящего времени занимал должность первого заместителя председателя правления АО "РТРК "Qazaqstan".

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