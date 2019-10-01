Аким ЗКО вручил ключи новоселам

В ЗКО на реализацию программы "Нұрлы жер" в рамках строительства жилья выделено 16 млрд тенге.

Сегодня, 1 октября в Уральске в рамках государственной программы "Нұрлы жер" сдан в эксплуатацию новый 216-квартирный 9-этажный дом для социально-уязвимых категорий граждан. Вручил ключи и поздравил новоселов аким области, председатель ЗКОФ партии "Nur Otаn" Гали Искалиев, сообщает Zakon.kz.



С момента обретения Независимости в нашей стране реализуется ряд государственных программ по обеспечению социальной поддержки всех категорий граждан. Елбасы и Президент страны уделяют особое внимание повышению качества жизни населения. Сегодня Уральск отметил значимое событие – ввод в эксплуатацию нового жилого дома. Срок строительства 9-этажного дома в поселке Зачаганск стоимостью 1,7 млрд тенге составил менее 11 месяцев.





На торжественном открытии с поздравительной речью выступил аким области Гали Искалиев, который подчеркнул, что такие радостные моменты в жизни каждой семьи навсегда останутся в памяти.





- Есть события, которые памятны для каждого человека. Рождение ребенка, первый класс, создание своей семьи. И сегодня один из таких дней для 216 семей нашей области. В этом современном доме в 72 квартирах будут проживать многодетные семьи, 29 квартир предусмотрены для детей, оставшихся без попечения родителей. Другие квартиры также получат семьи, стоящие в очереди на жилье. Желаю, чтобы в ваших квартирах, в каждой семье царили благополучие и радость, – пожелал аким области.

Гали Искалиев также выразил слова благодарности за качественную и вовремя проведенную работу коллективу подрядной организации ТОО "Альтаир". После вручения ключей счастливым новоселам, аким области зашел к ним в гости, узнал мнения самих жильцов о новом доме.





Бақытнұр, дочь Балкии Медетовой, с детства росла ребенком с ограниченными возможностями. Более 16 лет она стояла в очереди на жилье. Сегодня у семьи Медетовых исполнилась мечта о новом, комфортном жилище.





– Я мама троих детей. Мы много лет жили на съемных квартирах, оплачивать которые было очень накладно. Прежде мы жили в общежитии в районе автопарка. Сегодняшний день мы запомним надолго, нас переполняют радостные эмоции. Теперь мы живем в новом, качественном и комфортном доме. Мы очень благодарны Елбасы и Президенту страны, руководству области за предоставленную возможность получить жилье, – сказала мама обладательницы ключей от новой квартиры Балкия Медетова.

В целом, по региону в текущем году на реализацию программы "Нұрлы жер" в рамках строительства жилья выделено 16 млрд тенге. Ведется строительство 3036 квартир, а также 17 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!