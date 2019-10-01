Аким Туркестанской области вручил службе скорой помощи ключи от 32 автомобилей

Кроме того, в отдаленных населенных пунктах намерены открыть 19 модульных медицинских пунктов.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев вручил ключи от 32 автомашин скорой медицинской помощи районным и городским больницам и поликлиникам. Новые автомобили оснащены необходимым оборудованием для оказания первой помощи пациентам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На торжественном мероприятии глава региона отметил, что в стране особое внимание уделяется сфере здравоохранения.

- Главное богатство государства - здоровье народа. При этом, наиболее важным направлением медицины является сфера оказания скорой помощи. Развитие медицинской сферы в области находится на особом контроле. Мы и в дальнейшем продолжим работу в этом направлении, и полностью обеспечим все районы подобным транспортом. Надеюсь, предпринимаемые меры будут способствовать росту продолжительности жизни населения и развитию сферы здравоохранения, - сказал У.Шукеев.

Отметим, в следующем году за счет средств республиканского бюджета планируется дополнительно приобрести еще 60 таких автомобилей. Вместе с тем, в настоящее время ведется строительство 8-ми медицинских учреждений и больниц в городах Туркестан, Кентау, Жетысай, а также в Мактааральском и Сайрамском районах. Кроме того, в отдаленных населенных пунктах намерены открыть 19 модульных медицинских пунктов.

Наряду с этим, ведутся работы и по модернизации и усовершенствованию материально-технической базы медицинских учреждений региона.

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