Рядом с ЖК "AFD Plaza" в Алматы потушен пожар

Горела подсветка с наружной стороны одноэтажного нефункционирующего здания.

В Алматы на проспекте аль-Фараби загорелась подсветка одноэтажного нефункционирующего здания, пристроенного к 20-этажному ЖК "AFD Plaza", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

- В 18:31мин на пульт 101 стали поступать звонки от проезжающих, о сильном задымлении​ по проспекту Аль-Фараби 21. Силы и средства ДЧС немедленно были направлены по повышенному номеру вызова. По прибытию, первыми пожарными расчетами установлено, что горит подсветка с наружной стороны одноэтажного нефункционирующего здания, пристроенного к ЖК "AFD Plaza". Возгорание ликвидировано менее, чем за полчаса, в 18:56 минут. Жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении ДЧС.

Для ликвидации возгорания было задействовано: ДЧС (24 сотрудника и 6 ед. техники), Департамента полиции города Алматы (5 сотрудников и 2 ед. техники), СМП (3 работника​ и 1 ед. техники).

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