Сжечь себя пытался мужчина в Нур-Султане из-за конфликта с работодателем

Полицейские предотвратили попытку суицида. Выяснилось, что мужчина был пьян.

Полицейские предотвратили попытку самоподжога в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП города.

Около 16:30 часов на канал "102" поступило сообщение о том, что в офисном помещении, расположенном по пр. Кабанбай батыра, неизвестный мужчина облился бензином и грозится поджечь себя.

Оперативно прибывшие на место вызова сотрудники патрульной полиции, смогли остановить мужчину и предотвратили трагедию.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства. Свой поступок он объяснил конфликтом с работодателем.

Согласно заключению медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в отношении 30-летнего жителя города составлены административные материалы по статье 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 434 (Мелкое хулиганство) КР КоАП.

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