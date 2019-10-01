Сейчас он занимает должность управляющего директора GR Consulting Group.

Ербол Едилов назначен внештатным советником акима Мангистауской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Contact @yyedilov.

Ербол Ондаганович Едилов родился 30 ноября 1981 года в городе Жанаозен Мангистауской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский гуманитарно-юридический университет, г Алматы (2002); Специальность "Юрист"

· Евразийский центр обучения Агентства Республики Казахстан по делам государственных служащих по теме - нормативно-правовые акты: основные черты написания текстов нормативно-правовых актов, правовые процедуры принятия законов (2007);

· МВА Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва (2014);

· Обучение и стажировка в Ганновере и Гонконге.

Трудовой стаж:

· Внештатный корреспондент "Агентства "Хабар" (2000-2002);

· Специалист по безопасности прокуратуры города Жанаозен, Помощник прокурора города Жанаозен по надзору за законностью в социально-экономической сфере, прокурор управления по надзору за законностью следствия в ДБЭиКП и ДКНБ прокуратуры Мангистауской области (2002-2008);

· Советник генерального директора ТОО "Бургылау" по правовым вопросам и безопасности (2008);

· Юрисконсульт департамента правовой и организационной работы ТОО "ТенизСервис" АО НК "КазМунайГаз" (2008-2009);

· Юрисконсульт юридического департамента ПФ "Озенмунайгаз", Инженер по трудовым отношениям Группы оперативного управления АО "РД "КазМунайГаз" (2009-2012);

· Директор департамента управления человеческими ресурсами АО "Мангистаумунайгаз" (2012-2016);

· Исполнительный директор ТОО "Бургылау" (2016-2017);

· Управляющий директор ТОО "GR Consulting Group" (2017);

· Заместитель директора КГУ "Қоғамдық келісім" Аппарата акима Мангистауской области (2017-2018);

· Советник Ректора КГУТИ им. Ш. Есенова (с 01.2018)

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