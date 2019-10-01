Ербол Едилов назначен внештатным советником акима Мангистауской области
Сейчас он занимает должность управляющего директора GR Consulting Group.
Ербол Едилов назначен внештатным советником акима Мангистауской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Contact @yyedilov.
Ербол Ондаганович Едилов родился 30 ноября 1981 года в городе Жанаозен Мангистауской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский гуманитарно-юридический университет, г Алматы (2002); Специальность "Юрист"
· Евразийский центр обучения Агентства Республики Казахстан по делам государственных служащих по теме - нормативно-правовые акты: основные черты написания текстов нормативно-правовых актов, правовые процедуры принятия законов (2007);
· МВА Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва (2014);
· Обучение и стажировка в Ганновере и Гонконге.
Трудовой стаж:
· Внештатный корреспондент "Агентства "Хабар" (2000-2002);
· Специалист по безопасности прокуратуры города Жанаозен, Помощник прокурора города Жанаозен по надзору за законностью в социально-экономической сфере, прокурор управления по надзору за законностью следствия в ДБЭиКП и ДКНБ прокуратуры Мангистауской области (2002-2008);
· Советник генерального директора ТОО "Бургылау" по правовым вопросам и безопасности (2008);
· Юрисконсульт департамента правовой и организационной работы ТОО "ТенизСервис" АО НК "КазМунайГаз" (2008-2009);
· Юрисконсульт юридического департамента ПФ "Озенмунайгаз", Инженер по трудовым отношениям Группы оперативного управления АО "РД "КазМунайГаз" (2009-2012);
· Директор департамента управления человеческими ресурсами АО "Мангистаумунайгаз" (2012-2016);
· Исполнительный директор ТОО "Бургылау" (2016-2017);
· Управляющий директор ТОО "GR Consulting Group" (2017);
· Заместитель директора КГУ "Қоғамдық келісім" Аппарата акима Мангистауской области (2017-2018);
· Советник Ректора КГУТИ им. Ш. Есенова (с 01.2018)
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