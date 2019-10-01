Пьяный муж пациентки избил медиков скорой в ВКО
Несмотря на это, медики выполнили свой профессиональный долг, но в итоге их госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
Фото : novosti-saratova.ru1 октября 2019, 22:37
Медработники приехали оказать помощь беременной, а в итоге сами оказались в больнице с сотрясением мозга, сообщает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО, в Семее бригада скорой помощи отправилась на вызов к беременной. Женщина жаловалась на боли в животе.
- Муж пациентки был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и применил физическое насилие, - рассказали в пресс-службе. - Медики вызвали полицию.
У обоих фельдшеров диагностировали черепно-мозговые травмы.
- Несмотря на причиненный физический вред, сотрудники "скорой" оказали беременной необходимую помощь, - добавили в облздраве.
В итоге медиков госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
- Дело находится на особом контроле прокуратуры области, - отметил руководитель управления здравоохранения ВКО Илияс Мухамеджан.
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