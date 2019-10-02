Беларусь рассчитывает, что Казахстан войдет в капитал их крупнейших предприятий

Токаев отметил, что в Казахстане по-особому относятся к белорусскому народу, уважая его историю, культуру и менталитет.

Беларусь подготовила для Казахстана предложения по вхождению в капитал своих крупнейших предприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил 1 октября в Ереване на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая состоялась на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси.

- Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений. Мы внесли ряд предложений не только по торговле чувствительными товарами между нашими странами, но и предложения по вхождению вашей страны в акционерный капитал наших крупнейших компаний, которые по своей величине находятся в топе ведущих в мире. Это говорит о том, что мы очень доверяем вам, - сказал Александр Лукашенко.

Глава Беларуси рассчитывает, что его предстоящий визит в Казахстан положит начало новому этапу в двустороннем сотрудничестве.

- Я очень благодарен вам за сегодняшнее сотрудничество в рамках ЕАЭС. Мы выступаем с единых позиций. У Казахстана очень конструктивная позиция, она и нам о многом говорит. Поэтому мы полны решимости развивать наше сотрудничество, - подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что в Беларуси с большим вниманием следят за работой Касым-Жомарта Токаева и его становлением на президентском посту, хотя опыта политику не занимать.

- Это большая ценность, что нам не надо начинать с нуля: мы уже знаем немного друг о друге и встречались до того, как вы начали работать Президентом, - заметил он.

Президенты во время встречи отметили, что мировая торговля в будущем испытает кризис, для многих стран наступят непростые времена.

- Но вместе мы их преодолеем с наименьшими потерями. Мы на это нацелены, - заявил белорусский лидер.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что давно наблюдает за работой Александра Лукашенко, назвав Главу белорусского государства "самым опытным" на пространстве ЕАЭС.

- Мы ждем вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Отношения между нашими государствами (без всякого преувеличения и красного словца) носят стратегический характер, - подчеркнул Президент.

Он добавил, что в Казахстане по-особому относятся к белорусскому народу, уважая его историю, культуру и менталитет.

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