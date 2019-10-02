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Ракету запустили из КНДР - СМИ

Никакой прямой угрозы для Японии на данный момент нет.

Фото : pixabay.com2 октября 2019, 06:04

КНДР 2 октября провела пуск ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в японском оборонном ведомстве.

По информации Yonhap, в Комитете начальников штабов Республики Корея рассказали, что запуск был осуществлён из района порта Вонсан.

Более подробных данных пока не приводится. КНДР в последнее время регулярно осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности.

Источник: Лайф


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