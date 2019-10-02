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Деревянченко назвал свои преимущества перед Головкиным

Украинец рассказал о своих сильнейших качествах, которые помогут ему добиться успеха в этом противостоянии.

Фото : sports.kz2 октября 2019, 06:35

Претендент на вакантные титулы чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе Сергей Деревянченко поделился своими ожиданиями от грядущего поединка с бывшим лидером дивизиона Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Украинец рассказал о своих сильнейших качествах, которые помогут ему добиться успеха в этом противостоянии.

- У меня хорошая работа ног, я хорошо умею двигаться. Также у меня качественный джеб. Думаю, в этом и есть мои преимущества. Я видел бой Геннадия со Стивом Роллсом. Это был хороший поединок, но GGG перед ним долго не боксировал и возвращался после поражения от Альвареса. Ему нужен был легкий бой после почти годичного простоя. Меня не беспокоит то, что в этом поединке я являюсь андердогом. В ринге будем только мы вдвоем, и там не имеет значения, андердог ты или нет. Как завершится бой? Я не знаю (смеется). Я покажу вам все 5 октября. Вся моя семья, мои друзья и мои фаны надеются, что я привезу пояс домой, - сказал в интервью SecondsOut Сергей.


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