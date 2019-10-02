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Головкин и Деревянченко провели тренировку перед боем

Также перед фанатами выступили Ахмедов и Мадримов.

Фото : Vesti.kz. Турар Казангапов©2 октября 2019, 06:35

Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) провели тренировку перед боем, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, передает корреспондент Vesti.kz из Нью-Йорка.

Вместе с ними в этом мероприятии приняли участие казахстанец Али Ахмедов (15-0, 11 КО), который выступит в андеркарте и проведет бой с Эндрю Эрнандесом (20-7-2, 9 КО), а также узбекский боксер Исраил Мадримов (3-0, 3 КО), которому будет противостоять Алехандро Баррера (29-5, 18 КО). Также перед болельщиками потренировался и проживающий в Нью-Йорке американец с российскими корнями Никита Абабий (6-0, 5 КО), чьим соперником будет соотечественник Исайя Селдон (13-2-1, 4 КО).

По времени Нур-Султана вечер бокса Головкин - Деревянченко стартует в воскресенье, 6 октября, в 05:00.


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