Шымкентцы требуют изолировать педофила-извращенца

Во время досудебного расследования предполагаемого любителя детей полицейские отпустили домой.

Мужчину, подозреваемого в развращении ребенка, жители Шымкента требуют изолировать, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание Vera.kz.

Во время досудебного расследования предполагаемого любителя детей полицейские отпустили домой, возмущаются жители одной из улиц района Хамза. Все они потеряли покой с 14 сентября. Именно тогда с девятилетней девочкой произошла жуткая история. Прямо недалеко от дома около 5 часов дня к ней приставал взрослый сосед. Уже позже бабушка ребенка узнала, что мужчина дал девочке подержать ящерицу, а когда ребенок отвлекся, он залез к ней в трусики. Все это увидел соседский восьмилетний мальчишка. Он и позвал на помощь взрослых.

- Хорошо, мальчик на велосипеде вышел, и сосед отпустил внучку. Я теперь не знаю, как нам жить. Моя девочка напугана. Говорит, давайте уедем хоть куда-нибудь, она боится даже его кашель через забор слышать. Она стала замкнутой, неразговорчивой, нервной. С ней работает психолог, – рассказывает бабушка девочки.

Сразу после ЧП, вспоминают жители, приехали полицейские и соседа забрали в Абайский отдел полиции, правда, уже утром его привезли обратно. С тех пор он живет в своем доме и наводит ужас на всех жителей улицы.

- Нам в Абайском отделе полиции сказали, что у него тяжелое психическое заболевание, что он в психбольнице с 2010 года, а теперь нам страшно жить. Если он подозреваемый, то должен находиться в следственном изоляторе, а если он психически больной, то должен быть в психбольнице. Мы устали жить в таком напряжении, ведь следствие может тянуться и месяц, а мы так и будем жить? – возмущается бабушка девочки.

На улицу, где проживает предполагаемый насильник, детей гулять не отпускают. Все игры и походы в школу теперь только под присмотром взрослых.

- Сейчас он заперся в доме и сидит. А вдруг он выйдет из дома и опять случится. Рецидив все равно будет, не сейчас, так через месяц или два. У меня пятеро внуков и пятеро правнуков. Мы сейчас все в страхе за своих детей. Я хочу, чтобы государство обратило внимание и защитило наших детей, – говорит соседка Надира Хасанова.

Избавить их от опасного соседа жители просят полицейских уже две недели. И все это время потерпевшей девятилетней девочке приходится не только слышать соседа из-за забора, но и по несколько раз отвечать на вопросы следователей и рассказывать о случившемся. Полицейские уверяют бабушку, что это необходимо для расследования, только вот не спешат избавить ребенка и местных жителей от присутствия рядом подозреваемого.

- По факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 124 ч. 1 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

В полиции Шымкента немногословны и, несмотря на вопросы, прозвучавшие в официальном запросе, не стали уточнять, что мешает принять решение о том, чтобы изолировать подозреваемого в растлении малолетней девочки.

К слову, санкция статьи 124 УК РК "Развращение малолетних" предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.

Ранее аналогичный случай взволновал жителей Алматинской области: обвиненный в педофилии также был отпущен на свободу.

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