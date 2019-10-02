Мужчина выбросился из окна с двумя малышами на руках
Один ребенок выжил, он находится в критическом состоянии.
Фото : pixabay.com2 октября 2019, 06:50
Мужчина и двое детей упали с многоэтажного дома в Саратове, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.
- На данный момент известно, что мужчина и двое детей, пол и возраст которых устанавливаются, упали с большой высоты многоэтажного дома. На месте работают наши сотрудники, все обстоятельства устанавливаются, - сказала собеседница агентства.
Как сообщили в региональном минздраве, мужчина и один из детей погибли на месте.
- Еще одного ребенка госпитализировали в критическом состоянии, - отметил собеседник агентства.
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя рассказала, что мужчина являлся отцом обоих детей.
- По предварительным данным, мужчина является отцом детей. Дети - мальчик и девочка, один годик и четыре годика, - сказала Загородняя.
Она уточнила, что все обстоятельства еще устанавливаются, омбудсмен взяла ситуацию на контроль.
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