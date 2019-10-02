Айсберг размером с два Нур-Султана откололся в Антарктиде

Площадь ледяной глыбы - 1636 кв. км.

Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Австралийского антарктического подразделения.

Площадь ледяной глыбы - 1636 кв. км, что почти вдвое больше, чем площадь столицы РК (722 кв. км).

- Мы впервые заметили трещину на передней части ледяного шельфа в начале 2000-х годов и предсказали, что большой айсберг отколется в период с 2010 по 2015 год, — сказала профессор Института океанографии имени Скриппса Хелен Аманда Фрикер.

По ее словам, откол айсберга не связан с изменением климата и является "частью нормального цикла шельфового ледника", в котором каждые 60-70 лет наблюдаются крупные случаи разлома. Произошедшее никак не скажется на уровне моря, поскольку ледяной шельф уже плавал, "как кубик льда в стакане воды".

За районом ледового шельфа Эймери, где произошел откол глыбы, ученые пристально наблюдали в течение почти 20 лет.

Ежегодная потеря массы антарктического льда увеличилась за последние 40 лет в шесть раз.

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