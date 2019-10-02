Экс-глава ГКНБ Кыргызстана объявлен в международный розыск

Он проходит по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Бывший руководитель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Бусурманкул Табалдиев объявлен в международный розыск, в том числе по линии Интерпола, пишет СНЦА.

Он проходит по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, говорится в сообщении, которое распространила 1 октября пресс-служба МВД республики. Дело на Табалдиева заведено по статье 319 ч.2 ("Коррупция") УК Кыргызстана.

МВД также объявило, что расследование того, кто и по чьему приказу освободил Батукаева, завершено. Всего по этому делу проходят 19 человек.

"С 14-ю подозреваемыми подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием, без заключения соглашения пять подозреваемых", – сообщили в МВД. Восемнадцать подозреваемых уже ознакомились с материалами уголовного дела, Табалдиев уведомлен о подозрении заочно. 27 сентября 2019 года материалы уголовного дела были направлены в Генеральную прокуратуру.

Батукаев – чеченский криминальный авторитет. Он был осужден в Кыргызстане на 16 лет тюрьмы за хранение оружия, наркотиков и организацию массовых беспорядков. Однако в 2013 году Нарынский городской суд принял решение о его досрочном освобождении. В справке, которую врачи представили суду, было написано, что вор в законе был болен раком крови.

Прямо в день освобождения Батукаев был доставлен в Чечню на частном самолете. Практически сразу после этого выяснилось, что результаты медицинского обследования были поддельными. После этого в марте 2014 года суд Бишкека объявил Батукаева в розыск по линии Интерпола. Сам Батукаев после этого старался не выезжать за пределы Чечни.

Дело о незаконном освобождению Батукаева было возобновлено в январе 2019 года, после того как в Кыргызстане сменился президент. Сейчас по нему проходят онколог Эмиль Макимбетов и лаборант Ирина Цопова, которые диагностировали Батукаеву рак, а также несколько бывших чиновников и депутатов: экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, заместитель прокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев, бывший министр юстиции Кыргызстана Аида Салянова.

В 2013 году, когда Батукаева выпустили из тюрьмы, Бусурманкул Табалдиев занимал пост секретаря Совета обороны (ныне Совет безопасности) Кыргызстана. О том, что он может быть причастен к освобождению вора в законе, заявлял тогдашний омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун. Тогда же появилась информация, что Табалдиев покинул страну, но власти Кыргызстана этого официально не подтверждали.

По делу Батукаева также проходит бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который был захвачен во время штурма его резиденции в Кой-Таше.

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