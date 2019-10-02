Забастовку устроили дорожные рабочие в Алматы

Им не платят два месяца.

В Алматы два десятка рабочих одной из подрядных организаций вышли на забастовку. Причина недовольства - задержка заработной платы, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Второй день техника на строительном участке микрорайона "Улжан-2" стоит без движения. Сотрудники отказываются выходить на работу. До конца этого года должны были отремонтировать дороги на 21-й улице. Пока запланированный объем выполнен только наполовину. Рабочие говорят, что не сдвинутся с места, пока не получат свои деньги. Почти все они приехали в Алматы из южных регионов страны. Многие являются единственными кормильцами своих семей.

- Я приехал сюда еще летом, но зарплату пока не получал. Мы, как положено, подписывали договоры, согласно которым нам должны выплачивать деньги 10 числа каждого месяца. Однако вот уже второй месяц я работаю без копейки. У меня родители в Таразе остались, я должен им отправлять деньги, еще и кредит платить, - говорит Кайрат Айнакулов, рабочий компании "Даулет-дорстрой".

- Я приехал из Кызылорды по приглашению. Обещали, что будут платить хорошую зарплату 10 числа каждого месяца. Но обещанных денег мы уже второй месяц не видим, - добавляет Изет Муратов.

Руководства подрядной организации на месте не оказалось. Просьбу приехать на встречу со своими сотрудниками начальство проигнорировало. На все вопросы пришлось отвечать единственному представителю компании - бригадиру строительной группы. Однако, по его словам, зарплату задержали только на 10 дней, и такое в компании произошло впервые.

- Получается, за месяц только должны. Начальник участка выехал в офис за авансом ребятам, - сказал начальник строительной бригады компании "Даулет-дорстрой" Айбар Аубакиров.

Между тем, рабочие рассказали, что их руководители причину невыплат назвали нехватку финансирования. Заказчик в лице управления городской мобильности акимата Алматы якобы пока не выделил достаточное количество денег. Поэтому и приходится экономить на зарплатах, сообщили бастующие. Однако в самом управлении заявили, что необходимое количество средств было выделено подрядчику вовремя.

- По внутренней ситуации ТОО "Даулет-дорстрой" я пояснить ничего не могу. Данная подрядная компания выполняет строительство дорог в микрорайоне "Улжан-2". Все финансовые средства, выделенные компанией, были освоены. То есть, работы выполнены и денежные средства освоены. В настоящее время ожидается выделение денежных средств из республиканского бюджета, куда была подана заявка с нашей стороны. Также будет рассматриваться вопрос о выделении дополнительных средств из местного бюджета, - сообщил Асан Бостанов, руководитель отдела дорожной инфраструктуры управления городской мобильности.

Когда рабочим выплатят жалованья, пока неизвестно. А вот ремонт дорог в микрорайоне "Улжан-2" Алатауского района, возможно, затянется еще на неопределенное время.

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