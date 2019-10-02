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Найден легкий способ избавиться от диабета

При этом необязательно придерживаться строгой диеты или сильно корректировать образ жизни.

Фото : pixabay.com2 октября 2019, 07:45

Ученые Кембриджского университета в Великобритании выявили способ простой борьбы с диабетом 2-го типа. Для ремиссии заболевания обычно применяется низкоуглеводная диета, однако повысить чувствительность тканей к инсулину также можно с помощью 10-процентной потери веса в течение пяти лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

В исследовании приняли участие 867 человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых недавно был диагностирован диабет 2-го типа. Часть группы получала обычную медицинскую помощь, остальные проходили лечебные процедуры вместе с консультациями. В конце пятилетнего периода эксперимента ремиссия наблюдалась у 257 испытуемых (30 процентов всех участников).

У людей, которые потеряли 10 процентов своего веса, шансы на ремиссию или отмену диагноза были в два раза выше, чем у тех, чей вес не менялся на протяжении исследования. При этом необязательно придерживаться строгой диеты или сильно корректировать образ жизни.

Результаты предыдущих исследований показали, что пациентам трудно эмоционально и физически добиваться потери веса на 15 процентов и больше.

Источник: Лента.ру


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