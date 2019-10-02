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Пашинян опубликовал селфи с Токаевым и Путиным

Президенты встретились в Ереване на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Фото : twitter2 октября 2019, 08:05

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Twitter-аккаунте селфи с главами государств в президентском микроавтобусе, сообщает Zakon.kz.

На снимке Пашинян с Токаевым, Путиным, Жээнбековым, Рухани и Додоном. Президенты встретились в Ереване на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).


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