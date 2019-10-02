Пашинян опубликовал селфи с Токаевым и Путиным
Президенты встретились в Ереване на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Фото : twitter2 октября 2019, 08:05
Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Twitter-аккаунте селфи с главами государств в президентском микроавтобусе, сообщает Zakon.kz.
На снимке Пашинян с Токаевым, Путиным, Жээнбековым, Рухани и Додоном. Президенты встретились в Ереване на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Дорожное селфи ???? За этот промежуток времени мы успели принять важные решения.— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 1, 2019
Bus selfie :) We managed to make some important decisions during this short period of time. pic.twitter.com/4HurV7HMUq
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