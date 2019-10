Пашинян опубликовал селфи с Токаевым и Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в своем Twitter-аккаунте селфи с главами государств в президентском микроавтобусе, сообщает Zakon.kz.

На снимке Пашинян с Токаевым, Путиным, Жээнбековым, Рухани и Додоном. Президенты встретились в Ереване на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Дорожное селфи ???? За этот промежуток времени мы успели принять важные решения.



Bus selfie :) We managed to make some important decisions during this short period of time. pic.twitter.com/4HurV7HMUq