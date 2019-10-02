Новый клип Димаша появился в Сети

Песня "Знай" написана Игорем Крутым.

Димаш Кудайберген опубликовал клип на песню "Знай", передает Zakon.kz.

Режиссером музыкального видео для казахстанского певца выступил Алан Бадоев, первый режиссер и ведущий программы "Орел и решка". Музыку написал Игорь Крутой, автор слов – Михаил Гурциев.

Впервые Димаш представил песню в Кремле на сольном концерте, который проходил в марте.

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