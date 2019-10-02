Джастин Бибер выложил свадебные фотографии
Он женился на дочери Стива Болдуина.
Фото : instagram.com/justinbieber2 октября 2019, 08:43
Американский певец Джастин Бибер опубликовал в инстаграме серию черно-белых свадебных фотографий с моделью, дочерью Стивена Болдуина Хейли Болдуин, с которой они поженились 1 октября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
"Моя жена — огонь", — написал музыкант.
Джастин и Хейли, которые тайно узаконили отношения год назад, устроили торжество только сейчас — в роскошном отеле в Южной Каролине.
На свадьбу молодожены пригласили 154 человека, включая Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвиса Скотта, Ашера, Джейдена Смита и других знаменитостей.
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