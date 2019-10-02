Первоклассница пропала в Туркестанской области

Полицейские нашли девочку и вернули ее матери.

В Туркестанской области пропала первоклассница, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

В дежурную часть Толебийского РОП обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже своей дочери, ученицы 1-го класса и попросила помочь найти ее. По словам женщины, когда она пришла в школу, чтобы забрать дочь, ее не оказалось в учебном заведении. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Толебийского РОП и сразу же приступили к розыскным мероприятиям.

Сотрудники полиции осуществили все необходимые оперативные мероприятия. Опросили прохожих и очевидцев, которые могли ее видеть. Прочесали близлежащие улицы и парки. В результате, в течение одного-двух часов стражи порядка нашли пропавшую девочку на одной из улиц города в 3 км. от школы. Как оказалось, первоклассница попыталась самостоятельно дойти до дома, но по дороге заблудилась.

В свою очередь, мать девочки, которая волновалась за ее судьбу и не смогла сама найти дочь, выразила огромную благодарность полицейским Толебийского РОП, нашедших и вернувших ее ребенка.

- Если теряется ребенок, то не находишь себе места. Каждый день слышим о разных тяжких случаях. Бог сохранил. Сердечно благодарна полицейским, которые вернули мне дочь живой и здоровой. Желаю им успехов на службе и в работе, - поблагодарила стражей порядка местная жительница.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять детей без присмотра, а также внимательно смотреть за ними. Также стражи порядка советуют чаще общаться с детьми. В случае пропажи детей, следует незамедлительно обращаться за помощью в полицию по телефону 102.

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