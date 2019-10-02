Молодой водитель скончался в ДТП на трассе Ленинский-Курчатов

Пассажир Lada и водитель Lifan с травмами госпитализированы в больницу.

1 октября в Павлодарской области произошло ДТП со смертельным исходом, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Павлодара.

Авария произошла в 18.15 на 20-м км автодороги Ленинский-Курчатов, вблизи Аксу.

34-летний водитель автомашины Lifan X50, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с Lada 217153 под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП водитель автомашины Lada скончался на месте происшествия.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пассажир Lada и водитель Lifan с травмами госпитализированы в больницу.

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