Молодой водитель скончался в ДТП на трассе Ленинский-Курчатов
Пассажир Lada и водитель Lifan с травмами госпитализированы в больницу.
Фото : телеканал Алматы2 октября 2019, 09:11
1 октября в Павлодарской области произошло ДТП со смертельным исходом, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Павлодара.
Авария произошла в 18.15 на 20-м км автодороги Ленинский-Курчатов, вблизи Аксу.
34-летний водитель автомашины Lifan X50, выехав на полосу встречного движения, совершил лобовое столкновение с Lada 217153 под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП водитель автомашины Lada скончался на месте происшествия.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пассажир Lada и водитель Lifan с травмами госпитализированы в больницу.
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