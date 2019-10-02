Показатель инфляции за полгода в Казахстане понизился

Инфляция за 2018 год составила 5,3%.

Инфляция в Республике Казахстан за январь-сентябрь 2019 года составила 3,3%, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистики МНЭ РК.

Инфляция за 2018 год составила 5,3%.

Цены на продовольственные товары за девять месяцев т.г. (сентябрь 2019г. к декабрю 2018г.) увеличились на 6,2%, непродовольственные – на 3,3%, а на платные услуги – снизились на 0,3%.

С начала текущего года (сентябрь 2019г. к декабрю 2018г.) повышение цен отмечено на пшено на 52,4%, рис – на 22,6%, картофель – на 19,6%, муку – на 16,5%, баранину – на 14,7%, рыбу мороженую – на 13,9%, говядину – на 13,1%, конину – на 12,1%, хлеб, мясо птицы – по 10%, свинину – на 9,4%, макаронные изделия – на 8,9%, кофе – на 8,2%, изделия из мяса – на 7,7%, сыр сычужный – на 7,3%, булочные и мучные изделия – на 6,3%, чай – на 5,7%, колбасные изделия – на 5,5%. Табачные изделия подорожали на 10,5%, прохладительные напитки – на 10,4%, алкогольные напитки – на 6,4%. Снижение цен зафиксировано на овощи свежие на 12,6%, сахар-песок – на 8,7%, молоко сырое – на 3,6%, яйца – на 1,6%, творог – на 1%.

Прирост цен на учебно-справочную литературу составил 7,3%, канцелярские товары – 6,1%, фармацевтическую продукцию – 5,7%, строительные материалы – 5,3%, бытовые приборы, текстильные изделия – по 4,7%, одежду и обувь – 4,6%, мебель и предметы домашнего обихода – 4,5%, моющие и чистящие средства – 4,2%. Бензин подешевел на 4,6%, уголь каменный – на 1,3%, дизельное топливо, сжиженный газ в баллонах – по 0,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на отопление центральное снизились на 11%, горячую воду – на 10%, холодную воду – на 8%, канализацию – на 7,2%, электроэнергию – на 5,6%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 4,4%, вывоз мусора – на 3,6%.

Уровень цен на услуги санаториев вырос на 8,3%, в области культурных мероприятий – на 6,1%, здравоохранения, правовые услуги, страхование личных транспортных средств – по 5%, путевки на экскурсии и дома отдыха – на 4,5%, общественного питания, парикмахерских и заведений личного обслуживания – по 4,3%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2019г. при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 38,8%, непродовольственных – 29,8%, платных услуг – 31,4%.

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