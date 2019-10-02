Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, передает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты законов "О внесении изменений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2019-2021 годы"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации" (первое чтение); "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий".

Кроме того, обсудят подготовку заключения по проекту закона о подготовке заключения по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений".

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