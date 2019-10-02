Внук ухаживал за бабушкой, чтобы та подписала завещание, а потом замучил

Именно такой версии придерживаются родственников погибшей пенсионерки.

Родной внук пытался довести бабушку до смерти, чтобы стать единоличным владельцем ее квартиры. Подробности этой шокирующей истории, произошедшей в Костанае, ИА “Qostanai.Media” рассказала внучка погибшей пенсионерки Наталья Васильева, сообщает Zakon.kz.

В июле этого года от истощения, обезвоживания и пролежней умерла ее бабушка, 76-летняя Евгения Андреевна. Последний год она проживала с другим своим внуком – 28-летним Николаем Васильевым. Первое время все было отлично, а потом пенсионерка попала в больницу в полуживом состоянии.

История семьи Васильевых непростая. У ныне покойной Евгении Андреевны двое детей: Сергей, который почти всю жизнь пил и жил с ней, и Светлана, обустроившаяся в Москве, но о матери не забывавшая.

Пристрастие к алкоголю от Сергея унаследовал его сын Николай. Он рос в крайне неблагополучной обстановке, от того в детстве бродяжничал, закончил всего 3 класса, затем завяз в криминале… Парень дважды отбывал срок за убийство, как рассказывает его сестра Наталья. Первый раз сел “по малолетке”, а затем был судим за пьяную драку со смертельным исходом в Аулиекольском районе.

Родные, понятное дело, с ним связь не поддерживали. Сводные Коле брат и сестра Наталья и Владимир Васильевы создали свои семьи и о криминальном родственнике предпочитали не вспоминать.

– Всю юность Коля провел в тюрьмах, там же закончил 9 классов. Бабушка с ним тоже не общалась, домой его к себе не пускала, потому что он деньги из карманов воровал, – вспоминает Наталья Васильева.

Когда Николай отбывал последний срок (его впоследствии выпустили по УДО – прим. ред.), начал писать бабушке слезливые письма примерно такого содержания: “Бабуля, я приду, мы с тобою заживем, я для тебя все сделаю…”

Об этих письмах никто из родственников не знал, их обнаружили позднее. Они объясняют, почему всю жизнь не общавшаяся с внуком бабушка вдруг стала питать к нему теплые чувства.

– Мы думаем, что в силу возраста бабушка растаяла и поэтому приютила Колю, когда он вышел из тюрьмы, – рассказывает жена Владимира Васильева Айжан. – И она его прописала у себя. Мы про эти письма узнали случайно: Светлана когда приезжала к матери из Москвы, нашла все это в серванте.

С тех пор в однушке по пр. Назарбаева (бывш. Гагарина) они стали жить втроем – Евгения Андреевна, ее сын Сергей и внук Коля. Все было, если так можно выразиться, хорошо. Потом Сергей умер. Сгубило пьянство.

– Тогда Коля привел к бабушке свою гражданскую жену – Алину Искакову. Они сыграли свадьбу в апреле этого года, – говорит Наталья Васильева. – Бабушка ездила на торжество, то есть она была ходячая, передвигалась, все было нормально. Но как раз после свадьбы у нас начались проблемы: мы часто не могли дозвониться до бабушки. Тогда приезжали в гости, проведывали ее. Потом выяснилось, что телефонный кабель перерезали… Затем Николай сменил дверь и замок. Бабушка как-то скидывала нам ключи, мы заходили. Но затем ключи у нее забрали и нам просто не открывали дверь. Светлана звонила матери в начале мая, и та говорила, что у нее все хорошо. После этого она не могла выйти на связь с мамой и из Москвы связывалась с местным участковым. Тот говорил, что проведывает ее и с ней все в порядке.

Евгения Андреевна, как вспоминают родственники, никогда не жаловалась и не говорила о проблемах. Видимо, из-за этого не смогла рассказать родственникам, что с ней плохо обращаются.

– Мы знали, какой Коля человек, но что он может так поступить, даже вообразить не могли. Бабушка все время говорила, что у нее все хорошо, – с досадой повторяет слова Евгении Андреевны Айжан Васильева. – Сейчас мы понимаем, что ее просто запугивали… В Москву с дочерью она не хотела уезжать, осталась здесь. С Колей и Сергеем они жили нормально.

Светлана через участкового справлялась о здоровье матери, лично пенсионерку родственники некоторое время не видели. Молчание прервал звонок от Коли: “Бабушка в больнице, приезжайте”.

– Это было 26 июня. Мы примчались в приемный покой, нас привели к бабушке. А мы ее не узнали. Сказали: “Нет, это не наша, вы ошиблись”. Но это была Евгения Андреевна. Из красивой и улыбчивой женщины она превратилась просто в биологическую массу, это был уже не человек: пролежни до костей, гниющие раны… Она лицо не могла поднять, потому что его половина сгнила. Врачи в больнице смотрели на нас и были в шоке. Мол, как можно было довести человека до такого состояния. За свою практику они ни разу такого не видели. А врачи были уже в возрасте, – вспоминает Наталья Васильева.

Судя по тяжести и характеру пролежней, бабушка лежала на одном боку около трех недель… Ее не кормили, не поили, она ослабла до такой степени, что не могла даже перевернуться. С одной стороны кровати приставили тумбу, чтобы бабушка не могла сползти на пол…

Евгению Андреевну выписали 1 июля, потому что держать в больнице ее не было смысла. Сказали, что помочь нельзя, можно только поддерживать и ухаживать. Ее забрали Наталья и Айжан, пока не приехал Коля.

Он, к слову, ни разу не навестил бабушку в больнице.

– Мы ее кормили через зонд, она пришла в себя, появился через время глотательный рефлекс. Поили ее с ложечки. Она временами уходила, теряла сознание. Но даже в эти моменты, если мы начинали обрабатывать ее пролежни, она аж глаза открывала от боли. Это был ад. 7 июля бабушка умерла у нас на руках. В документах причиной смерти назвали ишемическую болезнь сердца… Но умерла она явно не из-за этого. Даже здоровый человек такого ада не выдержит.

1 июля дочь Евгении Андреевны Светлана через адвоката написала на своего племянника заявление в Северный отдел полиции. Уголовный кодекс позволяет квалифицировать деяние Николая только как “Оставление в опасности”. В самом тяжком случае эта статья УК предусматривает лишение свободы до 3-х лет…

Спустя три месяца никаких движений по делу нет, следователей меняли несколько раз. Светлана написала жалобу в прокуратуру, но даже после этого расследование не ведется.

Через адвоката удалось выяснить, что написанное в 2018 году завещание, согласно которому квартира Евгении Андреевны уходит дочери Светлане, было переписано… в апреле 2019 года, аккурат перед свадьбой Коли и Алины. Это был подарок, который молодые так желали.

Именно после свадьбы и начались серьезные проблемы. Видимо, цель была достигнута и бабушка стала не нужна. В июне загадочным образом была продана и дача Евгении Андреевны в с/о “Юбилейное”. Сделку заключили, не выходя из квартиры.

– Это будто какой-то российский сериал: приходит внучок, доводит бабушку до смерти и забирает у нее квартиру. Пока она не написала завещание, была красивой и здоровой. А после их свадьбы и ее подарка в виде квартиры бабушка стала не нужна, – Наталья и Айжан до сих пор пребывают в ужасе. – Мы думаем, что Коля продал дачу, получил деньги и ушел в запой. Все это время обессилевшая бабушка лежала дома и тихо умирала…

Главное доказательство вины Коли – это вызов скорой помощи по месту жительства Евгении Андреевны и Коли. Именно от внука врачи забрали бабушку в таком состоянии. О нем многое бы еще могли рассказать соседи, но боятся. Все знают о прошлом молодого человека и неоднократно видели его с оружием. Непонятно только, почему до сих пор никто не сообщил об этом в полицию.

– То, что он сделал, не поддается разуму. Квартира нам не нужна, первый наследник – Светлана. Мы хотим, чтобы Колю изолировали от общества, он опасен. Следователи давно уже должны были допросить его, но до сих пор этого не сделали. Мы получаем отписки, никто этим не занимается. Мы уже несколько раз приносили фото, но следователь снова их просит. Мы полагаем, что это дело хотят подогнать под стандартную схему – бабушка была старенькой и умерла из-за болезни сердца. Но это не так. Ее убивали, долго и мучительно, – говорит Наталья.

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