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При пожаре в Рудном сгорела пенсионерка

Из подъезда эвакуировали 13 человек из них 2 детей.

Фото : pxhere.com2 октября 2019, 09:53

В Рудном при пожаре погибла женщина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГВВК ДЧС Костанайской области.

На пятом этаже пятиэтажного дома в квартире загорелась мебель. Пожар удалось быстро потушить, но на месте пожарные обнаружили труп женщины. Это была хозяйка дома - 81-летняя пенсионерка.

Причина пожара и смерти устанавливаются. Из подъезда эвакуировали 13 человек из них 2 детей.


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