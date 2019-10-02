При пожаре в Рудном сгорела пенсионерка
Из подъезда эвакуировали 13 человек из них 2 детей.
Фото : pxhere.com2 октября 2019, 09:53
В Рудном при пожаре погибла женщина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГВВК ДЧС Костанайской области.
На пятом этаже пятиэтажного дома в квартире загорелась мебель. Пожар удалось быстро потушить, но на месте пожарные обнаружили труп женщины. Это была хозяйка дома - 81-летняя пенсионерка.
Причина пожара и смерти устанавливаются. Из подъезда эвакуировали 13 человек из них 2 детей.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4988397-ea355e811f0b231aca613308f25891fc
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...