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Центральная площадь Тараза получила имя Нурсултана Назарбаева

Соответствующее постановление принято акиматом области и маслихатом.

Фото : azh.kz2 октября 2019, 10:08

В Таразе центральная площадь "Достык" переименована в честь Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

- Переименовать площадь "Достық" города Тараз на площадь "Нұрсұлтан Назарбаев", - говорится в совместном постановлении акимата Жамбылской области от 26 сентября 2019 года и решении областного маслихата.

Как отмечается в документе, смена названия главной площади города произошла с учетом мнения местного населения и на основании заключения республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК.

Постановление вступило в силу с 27 сентября и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования


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