Как скажется на тенге резкий рост курса доллара к российскому рублю

По мнению экономиста, у Нацбанка РК есть два варианта: обесценить нацвалюту к доллару или укрепить ее к российскому рублю.

Приведет ли резкий рост курса USDRUB к обесцениванию тенге к американской валюте с текущих 388,5 до 390,5 и выше, или же наоборот заставит нацвалюту укрепиться к российскому рублю, рассуждает заместитель директора Центра исследований прикладной экономики Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что всего пару недель назад геополитические факторы поддерживали цену нефти Brent выше 65 USD за баррель, и казалось, что это новый равновесный уровень цены на рынке нефти. Но, как оказалось, это не совсем так, и сегодня котировки Brent опустились ниже 59 USD за баррель. И причина тому - снижение до 47,8 пунктов (минимум с июня 2009 года) индекса ISM Manufacturing PMI при прогнозе 50,4.

- Данный композитный показатель отражает деловую уверенность 400 промышленных предприятий США, опрашиваемые ISM (Institut for Supply Management), и его значение ниже 50 свидетельствует о замедлении деловой активности не только в штатах, но и за его пределами, то есть это еще один дополнительный сигнал в пользу предположительно надвигающейся глобальной рецессии. И самое печальное в этой истории для нас в том, что на фоне происходящего курс USDRUB обновляет 7-недельные максимумы, достигая на пиках 65,44, – считает Олжас Тулеуов.

Подобная динамика курса рубля к доллару США, по мнению экономиста, говорит о том, что у тенге в дальнейшем есть два варианта: или также обесцениться к американской валюте с текущих 388,5 до 390,5 и выше, или укрепиться к российскому рублю с действующих 6,00-5,99 до 5,95 и ниже, тем самым сохранив наблюдаемую стабильность к USD. При этом право выбора между данными вариантами остается конечно же за Нацбанком. И автор поста, как и его коллеги-экономисты считают, что, скорее всего, финрегулятор выберет второе.

- Почему? Ну, во-первых, сейчас все еще сохраняется недооцененность курса тенге в 6-9% в сравнении с фундаментальным уровнем. И в случае выбора первого варианта данная недооценка будет только расти, усугубив и без того непростую ситуацию. Во-вторых, следует вновь вспомнить о политическом факторе курса тенге, который означает, что в нынешних условиях Нацбанку будет сложно без привлечения внимания Акорды "отпустить" USDKZT выше психологической отметки в 390-400, ведь такой курс вызовет новую волну девальвационной паники и недовольства среди населения, чего больше всего не хочется в Администрации Президента. В этой связи, по нашей оценке, Нацбанк в складывающихся непростых внешних условиях продолжит "стабилизировать и гасить" USDKZT ниже 389-390, используя накопленный прежде "запас недооценки", что отразится в сокращении RUBKZT до 5,90-5,95, – подытожил Олжас Тулеуов.

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