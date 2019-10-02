"KAZAKH INVEST" обеспечил сопровождение инвестпроекта по укреплению береговой линии Урала

Общая протяженность защитного сооружения составит около 4,5 км.

Ежегодно береговая линия реки Урал в районе селе Махамбет Атырауской области подвергается интенсивному вымыванию. За последний 10 лет берег реки сместился на 10 метров, дальнейшее его обрушение может представлять опасность для построек населенного пункта. Не допустить разрушения планируется за счет применения опыта японских специалистов- укрепление Урала будет осуществляться с использованием передовых технологий - габионов Rock Box.

Об этом сообщено в ходе открытия представительства японской компании Tokyo Rope, которая намерена реализовать проект при поддержке акимата области. Иностранный инвестор развивает присутствие и разрабатывает проекты в Казахстане при поддержке АО "НК "KAZAKH INVEST"- единого оператора по привлечению инвестиций в страну.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев, поблагодарив руководство Tokyo Rope за заинтересованность в реализации проектов, выразил надежду на долгосрочное сотрудничество.

- Компания с вековой историей известна во всем мире своими передовыми технологиями. Хотелось бы напомнить, первый президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев, во время визита в Японию встречался с руководством компании Tokyo Rope и стал инициатором того, чтобы японский бизнес пришел в нашу страну. Компания успешно реализовала свой проект в Алматы, сегодня открывается представительство в Атырау. И в ближайшее время мы совместно планируем реализовать значимые для региона проекты. Это берегоукрепительные работы, открытие медицинского центра, есть интерес и в машиностроительном секторе, - отметил Нурлан Ногаев. – Глава государства поручил создать все благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. В рамках этих поручений и у нас в Атырауской области ведется плодотворная работа. На данный момент в регионе успешно работают более одной тысячи компаний с иностранным участием. Благодаря привлечению современных технологий мировых компаний, казахстанские специалисты выпускают товары высокой степени качества,- отметил Нурлан Ногаев.

По плану общая протяженность защитного сооружения составит около 4,5 км. Проект будет осуществлен на условиях государственно-частного партнерства. На сегодняшний день уже согласована Дорожная карта по проекту и завершается разработка и экспертиза проектно-сметной документации. Строительные работы планируется начать в 2020 году.

- Мы проанализировали, каким экономическим потенциалом обладает Атырауская область. Это развивающийся регион. Мы заинтересованы привлечь в данный регион свои высокие технологии и реализовать несколько проектов. Первый из них – берегоукрепительные работы, второй проект медицинский центр, - сказал президент Tokyo Rope Сато Кадзунори.

Отметим, что ранее японская компания оказала содействие в укреплении береговой линии реки Есентай в Алматы. Специалисты компании принимали участие в реализации ряда проектов по созданию защитных сооружений против селей, лавин, обвалов и камнепадов по всему миру.

- Данный проект является жизненно важным для региона. Для оперативной координации всех этапов проекта компания открыла свое представительство в Казахстане. В случае успешного строительства объекта, инвесторы могут расширить свое присутствие в регионе. Мы уверены, что работа Tokyo Rope в Атырауской области станет импульсом для других инвесторов из Японии для расширения сотрудничества с Казахстаном. В свою очередь, мы оказываем полную консультационную поддержку и сопровождение зарубежных предпринимателей, которые намерены инвестировать ресурсы в перспективные отрасли, - отметил директор регионального представительства АО "НК "KAZAKH INVEST" по Атырауской области Ержан Колбаев.

Технология отличается экологичностью - так, в отличие от бетона, габион пропускает воду и берег водоема продолжает питаться влагой. Кроме того, в течение нескольких лет пространство заполняется почвой, которая уплотняет конструкцию и создает условия для того, чтобы конструкция покрылась растительностью. По мнению экспертов, данная технология более экологична, чем бетон. В условиях города гарантийный срок службы габионов составляет почти 70 лет.

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