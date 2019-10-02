Здесь должен быть подход по-армейски четкий – все должны шагать в ногу – Нигматулин

Нигматулин не согласился с тем, что механизмы контроля за госорганами и предприятиями подробно прописаны, тогда как в отношении частного сектора четкие механизмы не предусматриваются.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что исполнение обязательств по мобилизационному заданию или заказу как государственными, так и частными организациями должно четко контролироваться, сообщает Zakon.kz.

Своим мнением спикер Мажилиса поделился на пленарном заседании палаты в ходе обсуждения в I чтении проекта законодательных поправок по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

Нигматулин не согласился с тем, что механизмы контроля за госорганами и предприятиями подробно прописаны, тогда как в отношении частного сектора четкие механизмы не предусматриваются.

По мнению спикера Мажилиса, тот контроль за исполнением мобилизационного заказа, который сейчас есть и которым предлагают ограничиться разработчики законопроекта (так называемый "профилактический контроль"), не предполагает выяснения реальной ситуации, так как производится без выезда.

- Должен быть не просто профилактический, а полноценный, действенный контроль. И каждый предприниматель, который идет в сферу мобилизационной подготовки (а это равно национальной безопасности), должен понимать, что очень серьезная зона ответственности. Да, наверное, можно согласиться с тем, что порядок контроля должен быть расписан в договоре между государственным органом и конкретным исполнителем заказа. Но здесь должен быть подход по-армейски четкий – все должны, что называется, шагать в ногу, когда касается вопроса исполнения обязательств по мобилизационному заданию или заказу, и государственные, и частные организации, - сказал Нурлан Нигматулин.

Говоря о разработке типового договора он отметил, что в документе должен быть подробно расписан порядок контроля. Разрабатываться и утверждаться этот договор должен уполномоченным органом, то есть министерством национальной экономики.

- Эту компетенцию нужно закрепить в рассматриваемом законопроекте. А то получается, как говорится, кашу вместе варили, а ответственность вот такая, условная, - резюмировал Нурлан Нигматулин, акцентировав внимание на важности контроля как в отношении госорганов, так и частного сектора.

До второго чтения этот вопрос будет доработан членами рабочей группы совместно с разработчиками проекта закона.

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