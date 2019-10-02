Золотой человек представлен в Малайзии

Целью выставки является ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана.

Национальный музей Республики Казахстан с первого дня октября открыл выставку "Великая степь: история и культура" в Департаменте музеев Малайзии в Куала-Лумпуре. Выставка продлится в течение всего октября в рамках международного проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу музея.

Целью выставки является ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана. На выставке будет представлен символ Республики Казахстан – "Золотой человек", найденный археологами в Иссыкском кургане в Алматинской области.

На церемонии открытия выставки участвовали директор Национального музея Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, Министр туризма, искусств и культуры Малайзии Датук Мохамаддин бин Кетапи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Малайзии Иманбаев Болат и Генеральный директор Департамента музеев Датук Камарул Бахарин бин А.Касим.

- С большим удовольствием хочу представить вашему вниманию выставку "Великая степь: история и культура". Выставка знакомит вас с шедеврами древнего и традиционного искусства Великой степи и является результатом проекта "Шествие Золотого человека по музеям мира". Проект осуществляется с 2017 г. и на протяжении этого времени бесценные произведения прошлого уже увидели посетители музеев Европы и Азии. Главным экспонатом выставки является "Золотой человек", получивший такое говорящее обозначение в связи с тем, что его костюм практически полностью состоял из драгоценного металла. Каждая деталь одежды "Золотого воина" имеет глубоко философское значение. Особенно, символики головного убора, устремленные ввысь воспевают дух Тенгрианства. Также вы можете увидеть некоторые артефакты той эпохи. Хочу обратить ваше внимание, что образы, используемые когда-то в оформлении костюма Золотого человека, задействованы в государственной символике Независимости Казахстана. Мы рады разделить с вами радость созерцания и восхищение шедеврами Великой степи, - сказал в приветственном слове Арыстанбек Мухамедиулы.

На выставке в Департаменте музеев Малайзии можно увидеть реконструкцию Золотого человека в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V – IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного сакского молодого воина (по мнению археологов его возраст 17-18 лет).

Всего на выставке представлено 346 предметов из фондов Национального музея Республики Казахстан. Представляемые на выставке шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана эта лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.

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