Почему и надолго ли замедлился рост инфляции в Казахстане

По мнению экономиста, замедление роста как компонентов, так и общей инфляции, на данный момент рано трактовать в качестве полностью сформировавшего разворота тренда в сторону снижения.

С чем связано замедление роста потребительских цен в Казахстане, и означает ли оно разворот в наблюдавшемся прежде инфляционном давлении, рассуждает заместитель директора Центра исследований прикладной экономики Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает Zakon.kz.

Как отметил экономист, по данным Комстата МНЭ РК, в сентябре годовой уровень инфляции сложился на отметке 5,3% против августовских 5,5%. Другими словами, общая инфляция в Казахстане замедлилась, несмотря на ожидание многими обратного.

При этом, основной вклад в замедлении общей инфляции осуществили цены на непродовольственные товары, годовой прирост которых в сентябре снизился до 5,4% с предыдущих 5,7%. Вместе с тем наблюдается замедление уровня инфляции платных услуг с 0,8% до 0,7%, а инфляция продовольственных товаров в годовом выражении выросла всего на 0,1 п.п. с 9,0% до 9,1%, хотя с начала года данный показатель ежемесячно рос в среднем по 0,5 п.п.

В связи с этим возникает вопрос: с чем связано подобное замедление роста потребительских цен в Казахстане, и означает ли оно разворот в наблюдавшемся прежде инфляционном давлении?

- Во-первых, снижение годовой инфляции платных услуг происходит на фоне разового сокращения тарифов на горячую воду и сбора мусора, а более медленный рост инфляции продовольственных товаров отражает смещенно-сезонное падение цен на овощи и фрукты. Во-вторых, замедление годовой непродовольственной инфляции наблюдалось на фоне более сдержанного месячного роста цен на уголь, верхнюю одежду, головные уборы, галантерейные товары, бытовые приборы, посуду и столовые приборы. Но если в случае с углем замедление роста цен может быть связано с более стабильным уровнем предложения топлива в этом году, то с одеждой и товарами домашнего обихода медленный рост цен, вероятно, объясняется большим смещением спроса домашних хозяйств в сторону продовольственных товаров, а также желанием дистрибьюторов непродовольственных товаров реализовать в межсезонье остаток запасов по "старым" ценам, – считает Олжас Тулеуов.

В этой связи, по его мнению, подобное замедление роста, как компонентов, так и общей инфляции, на данный момент рано трактовать в качестве полностью сформировавшего разворота тренда в сторону снижения.

- Так, по нашим оценкам, повышательная динамика инфляционных процессов (без учета сезонных колебаний) до конца года все еще будет поддерживаться ослаблением курса тенге к рублю, ростом реальных денежных доходов населения, а также реализацией в 4-ом квартале этого года "отложенного спроса" домашних хозяйств на непродовольственные товары длительного пользования. В свою очередь, данные тенденции могут быть отражены в базовой инфляции (инфляции без учета цен на овощи, фрукты, тарифов на связь, услуги ЖКХ и ж/д транспорта), значение которой за сентябрь будет опубликовано в 10-х числах текущего месяца, – написал Олжас Тулеуов.

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