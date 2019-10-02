Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы сотрудники полиции и Управления по делам обороны подозреваются в мошенничестве

Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о предании подозреваемых суду.

Фото : zakon.kz2 октября 2019, 11:23

Антикоррупционной службой города Алматы завершено досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности начальника отдела Управления по делам обороны и инспектора дежурной части Управления полиции Ауэзовского района города (ранее прикомандированного в местный орган военного управления) по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает Zakon.kz.

- Являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, они подозреваются в неоднократном завладении мошенническим путем денежными средствами в общей сумме 470 тыс. тенге под предлогом отсрочки от воинской службы и выдачи военного билета гражданам, - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о предании подозреваемых суду.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты