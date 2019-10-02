В Алматы сотрудники полиции и Управления по делам обороны подозреваются в мошенничестве
Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о предании подозреваемых суду.
Фото : zakon.kz2 октября 2019, 11:23
Антикоррупционной службой города Алматы завершено досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности начальника отдела Управления по делам обороны и инспектора дежурной части Управления полиции Ауэзовского района города (ранее прикомандированного в местный орган военного управления) по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает Zakon.kz.
- Являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, они подозреваются в неоднократном завладении мошенническим путем денежными средствами в общей сумме 470 тыс. тенге под предлогом отсрочки от воинской службы и выдачи военного билета гражданам, - сообщили в ведомстве.
Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса о предании подозреваемых суду.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.
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