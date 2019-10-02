Слепил пять тысяч кирпичей - продолжение игры о фактах из жизни Елбасы
Я все лето лепил ему кирпичи - Назарбаев.
1 октября в Instagram Елбасы появилась новая рубрика, благодаря которой любой желающий сможет узнать интересные факты о Нурсултане Назарбаеве. Спустя день на канале появился ответ о первом музыкальном инструменте Первого Президента Казахстана, передает Zakon.kz.
- Я был музыкальный. От меня моим детям передалось. Особенно Дариге. Мне захотелось научиться играть на домбре. Только некому было меня учить и добры не было. На нашей улице некоторые ребята играли на гармошке. Но ее купить не так просто было. Сосед решил строить дом. Я все лето лепил ему кирпичи. Прямо возле нашего дом был обрыв, я ногами месил глину. За месяц я сделал пять тысяч кирпичей. Высушил, собрал. Он мне дал 32 рубля. Из них за 29 рублей я купил инструмент. Там же купил самоучитель и начал играть. Сижу наяриваю, все ребята с нашей улицы собираются и танцуют фокстрот, спать не дают никому. Отец выскакивал, кричал, что изрежет гармошку. Поэтому мы за село уходили, где было кукурузное поле, - рассказал Елбасы.
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Слепил пять тысяч кирпичей - продолжение игры о фактах из жизни Елбасы. 1 октября в Instagram Елбасы появилась новая рубрика, благодаря которой любой желающий сможет узнать интересные факты о Нурсултане Назарбаеве. Спустя день на канале появился первый ответ о первом музыкальном инструменте Первого Президента Казахстана. - Я был музыкальный. От меня моим детям передалось. Особенно Дариге. Мне захотелось научиться на домбре. Некому только было меня учить и добры не было. На нашей улице некоторые ребята играли на гармошке. Но ее купить не так просто было. Сосед решил строить дом. Я все лето лепил ему кирпичи. Прямо возле нашего дом был обрыв, я ногами месил глину. За месяц я сделал пять тысяч кирпичей. Высушил, собрал. Он мне дал 32 рубля. Из них за 29 рублей я купил инструмент. Там же купил самоучитель и начал играть. Сижу наяриваю, все ребята с нашей улицы собираются и танцуют фокстрот, спать не дают никому. Отец выскакивал, кричал, что изрежет гармошку. Поэтому мы за село уходили, где было кукурузное поле, - рассказал Елбасы.
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