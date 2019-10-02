Рабочий переехал ногу своему коллеге в Экибастузе

Велась работа по спиливанию веток.

В Экибастузе рабочий пострадал от неосторожности своего коллеги, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

1 октября на территории одного из АО 54-летний водитель автовышки во время работы по спиливанию веток с деревьев, по неосторожности, совершил наезд на ногу 57-летнему рабочему одного из ТОО.

Пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом левой голени в ЦГБ г.Экибастуза. По факту происшествия проводится проверка.

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