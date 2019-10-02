Предложения Нацсовета по изменениям в закон о митингах рассмотрели в Акорде

Министерству информации и общественного развития было поручено обобщить все предложения и позиции, озвученные на состоявшемся рабочем совещании.

Вчера в Акорде прошло первое рабочее совещание в рамках Плана по рассмотрению предложений членов Национального совета. Основной темой стал вопрос по совершенствованию законодательства о митингах. Об этом написал в Telegram советник Президента РК Ерлан Карин, сообщает Zakon.kz.

В совещании, которое прошло под председательствованием первого заместителя руководителя Администрации Президента РК Дархана Калетаева, приняли участие руководители различных госорганов (Генпрокуратуры, МВД, Министерства юстиции, Министерства информации и общественного развития), структурных подразделений Администрации Президента – Отдела внутренней политики, Государственно-правового отдела, Отдела правоохранительной системы.

- Как известно, о необходимости совершенствования законодательства о митингах Президентом было озвучено в Послании и во время его выступления на первом заседаний Национального совета. В обсуждении приняли участие члены Нацсовета – Мухтар Тайжан, Жемис Турмагамбетова, Асылбек Кожахметов, Уполномоченный по правам человека Эльмира Азимова, а также приглашенный эксперт, известный правозащитник Евгений Жовтис, который представил основные подходы проекта закона о мирных собраниях, подготовленный Общественным советом города Алматы. Все участники совещания отметили, что изменения в законодательство назрели, и что, в частности, необходимо четко классифицировать формы общественных мероприятий - митинг, демонстрация, пикетирование, упростить процедуру согласования проведения мирных собраний. По итогам совещания было дано поручение Министерству информации и общественного развития обобщить все предложения и позиции, – написал Ерлан Карин.

Он добавил, что на этой неделе также состоится совещание под председательствованием заместителя руководителя Администрации Президента РК Тимура Сулейменова по экономическому блоку предложений членов Нацсовета. Иными словами, работа внутри Нацсовета перешла в новую фазу – детальное рассмотрение и проработка каждого предложения.

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