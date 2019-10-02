Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нигматулин: Борьба с киберпреступностью требует согласованных усилий всех стран

Характерной особенностью преступлений, совершаемых с применением информационных технологий, является то, что они зачастую носят транснациональный характер.

Фото : п/служба2 октября 2019, 12:00

Для обеспечения информационной безопасности необходимо международное сотрудничество, считает председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. Сегодня на пленарном заседании депутаты Мажилиса одобрили Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, передает Zakon.kz.

Подводя итог состоявшегося обсуждения, спикер Мажилиса подчеркнул:

- Буквально на прошлой неделе на заседании Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности нашей страны. И Елбасы особо подчеркнул важность международного сотрудничества в этой сфере. Действительно, характерной особенностью преступлений, совершаемых с применением информационных технологий, является то, что они зачастую носят транснациональный характер и совершаются они преступными группами, состоящими из граждан различных стран. Поэтому и борьба с этим злом требует согласованных усилий не только в рамках одного государства, но и между разными странами, - сказал Нигматулин.

Реализация одобренного Соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества в целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных технологий.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты