Нигматулин: Борьба с киберпреступностью требует согласованных усилий всех стран

Характерной особенностью преступлений, совершаемых с применением информационных технологий, является то, что они зачастую носят транснациональный характер.

Для обеспечения информационной безопасности необходимо международное сотрудничество, считает председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. Сегодня на пленарном заседании депутаты Мажилиса одобрили Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, передает Zakon.kz.

Подводя итог состоявшегося обсуждения, спикер Мажилиса подчеркнул:

- Буквально на прошлой неделе на заседании Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности нашей страны. И Елбасы особо подчеркнул важность международного сотрудничества в этой сфере. Действительно, характерной особенностью преступлений, совершаемых с применением информационных технологий, является то, что они зачастую носят транснациональный характер и совершаются они преступными группами, состоящими из граждан различных стран. Поэтому и борьба с этим злом требует согласованных усилий не только в рамках одного государства, но и между разными странами, - сказал Нигматулин.

Реализация одобренного Соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества в целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных технологий.

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