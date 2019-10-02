Мошенники из России украли деньги с банковских счетов казахстанцев

42 уголовных дела расследует МВД РК по преступлениям, совершенным на территории России и связанным с хищением денег с банковских счетов казахстанцев при помощи информационных технологий.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информтехнологий и.о. министра внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что по фактам краж денег с применением компьютерных технологий с банковских счетов казахстанцев теперь будут реагировать оперативнее, передает корреспондент Zakon.kz.

На данную проблему обратил внимание депутат Артур Платонов.

- В соглашении есть нормы уголовного права, которые не предусматриваются в УК нашей страны. К примеру, соглашением признаются в качестве уголовно-наказуемых такие деяния, как блокирование и копирование информации, хищение имущества путем информации, обрабатываемой в компьютерной системе, изготовление в целях сбыта либо сбыт спецпрограмм или аппаратных средств, получение несанкционированного доступа к защищенной компьютерной системе или сети. Потребуется имплементация этих положений в наше угол законодательство, - указал он.

В то же время мажилисмен привел данные МВД, согласно которых сегодня расследуется 42 уголовных дела по преступлениям, совершенным на территории России по имуществу казахстанцев, у которых путем обмана и использования информационных технологий были похищены денежные средства с банковских счетов.

- Насколько перспектива данных дел зависит от своевременности имплементации норм соглашения в национальное законодательство? - поинтересовался он у представителей ведомства.

Кожаев отметил, что приведенные составы преступления содержатся в данном соглашении, но они в разных главах.

- В соглашении в основном указаны наиболее распространенные на территории стран СНГ виды преступлений с использованием компьютерных технологий. Не все подряд. Приведенные составы преступлений содержатся в нашем УК, просто они в разных главах. Даже такие виды как экстремизм, распространение террористических идей, порнографии, изображения несовершеннолетних плюс хищения с применением компьютерных технологий. В статье о краже есть квалификация "признак, совершенный с модификацией сведений в информационных системах". И в мошенничестве тоже содержится. Наш УК охватывается перечисленные правонарушения, - заверил он.

Также он прокомментировал вопрос по 42 делам.

- Что касается 42 эпизодов. Действительно, МВД расследуются уголовные дела, совершенные с территории Российской Федерации, неустановленные пока мошенники с использованием ложных рекламных возможностей в интернете получали доступ к счетам наших граждан. Электронным переводом переводили на территории РФ деньги казахстанцев - около 200 млн тенге. Эти деньги были сняты на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и еще нескольких городов. Возникла ситуация. Мы согласно Минской конвенции отправили запрос, чтобы нам предоставили видеоизображение лиц, которые сняли эти деньги. Пока эта процедура соглашения между нашими органами, передача между генпрокуратурами - все это затягивается примерно на 2 месяца. Сроки хранения видеоизображений истекают и столкнулись с тем, что в банках видео не сохранились, - пояснил и.о. главы ведомства.

Вместе с тем он добавил, что теперь это соглашение даст возможность правоохранительным органам гораздо оперативнее реагировать на такие ситуации.

- Мы сможем с нашими контрагентами договориться о том, чтобы или сохранить, не дать их видоизменить или изъять до поступления наших официальных запросов, или же получить эти сведения в оперативном плане по существующим коммуникационным каналам, - заключил Кожаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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